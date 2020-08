(Chuyển nhượng) Dean Henderson mở đường trở lại MU, nói lời chia tay Sheffield

Hiện tại, tương lai của thủ thành Dean Henderson đang là điều được người hâm mộ quan tâm, khi vị trí trước khung gỗ Quỷ Đỏ đang có nhiều biến động xuyên suốt đôi mùa giải trở lại đây.

Mùa vừa qua, David de Gea thể hiện phong độ thất thường, nhiều lần mắc sai lầm khiến đội nhà phải chịu thất bại. Trong khi đó, Henderson lại có được hàng loạt màn trình diễn xuất sắc trong màu áo , đồng thời đứng thứ ba trong cuộc đua giành Găng tay Vàng với 13 trận giữ sạch lưới.

Cuộc cạnh tranh giữa Henderson và De Gea cho vị trí trong đội hình chính MU được giới chuyên môn dự đoán sẽ sớm diễn ra. Mới đây, người nhện 23 tuổi đã có động thái úp mở việc quay lại CLB chủ quản, khi đăng tải bài viết cảm ơn và nói lời tạm biệt Sheffield, sau hai năm gắn bó mặn nồng.

Thank you for everything @SheffieldUnited ❤️🔜🔛🔝 pic.twitter.com/bVAe3nKPZA