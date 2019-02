Cựu tiền vệ của Manchester United, Shinji Kagawa đã chính thức chia tay Borussia Dortmund để gia nhập Besiktas theo một bản hợp đồng cho mượn.

Dortmund chính là nơi giúp tiền vệ người Nhật Bản gây dựng tên tuổi ở Châu Âu và đã dang rộng vào tay đón sự trở lại của cầu thủ này khi anh thất bại ở MU. Thế nhưng trong hơn một mùa giải vừa qua, Kagawa dần mất phong độ vì tuổi tác và chấn thương.

Shinji Kagawa will join Beşiktaş on loan for the remainder of the season.



We thank him for his effort, class, and undeniable influence on BVB and the Bundesliga. pic.twitter.com/QFVQgsYVGc