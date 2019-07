CHUYỂN NHƯỢNG: Chia tay Atletico, Diego Godin chính thức gia nhâp Inter Milan

Chia tay CLB sau khi đáo hạn hợp đồng, trung vệ Diego Godin đã tìm được bến đỗ mới, đó là Milan, đội bóng xếp thứ 4 tại mùa 2018/19 vừa qua.

Tuyển thủ người gia nhập Nerazzurri với một bản hợp đồng kéo dài đến năm 2022.

🚨 | ANNOUNCEMENT



There's a new sheriff in town 🤠



⚫🔵 @diegogodin is an Inter player!#WelcomeDiego 🇺🇾 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/7XMbNYH1vH