Chuyển nhượng: Chân sút số một của SLNA bất ngờ rời CLB để sang Isarel

החלוץ מייקל אולהה חתם בקבוצה ל-4 שנים ויצטרף לסגל. אולהה (22) החל את הקריירה בקבוצת אביה ווריירס הניגרית. ב-2017 חתם בקבוצת סונג לאם מהליגה הראשונה בווייטנאם, שם שיחק עד היום. הוא כבש 32 שערי ליגה ב-42 משחקים במדי הקבוצה.

A post shared by Hapoel Tel Aviv Fc Official (@hapoeltafc) on Jun 4, 2019 at 6:20am PDT