Chuyển nhượng Barca: Coutinho sẽ được cho mượn tới Arsenal hay Tottenham?

Đầu tiên, L'Équipe đưa tin Philippe Coutinho chuẩn bị chia tay để trở lại Ngoại hạng và thi đấu cho theo một bản hợp đồng cho mượn.

Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ rằng ngôi sao người không chỉ nhận được lời đề nghị từ Arsenal, và bản thân cầu thủ này cũng muốn trở lại thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Arsenal đang tập trung toàn lực để đem về một trung vệ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Philippe Coutinho has been offered to Arsenal (and not only...), he’d like to come back in Premier League. But Arsenal at the moment are totally focused on a CB. ⚪️🔴 #AFC #Barcelona #transfers