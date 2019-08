CHUYỆN LẠ: Từ chối MU, 'Henry xứ Basque' gia hạn... 9 năm với Bilbao

Cách đây ít phút, tiền đạo Inaki Williams đã ký vào bản hợp đồng mới với Athletic Bilbao, với thời hạn gắn bó đến tận ngày 30 tháng 6 năm... 2028. Ngoài ra, phí phá vỡ hợp đồng của chân sút 25 tuổi cũng được nâng lên mức 135 triệu Euro.

Theo thông báo của trang chủ Bilbao, Williams đã đạt thỏa thuận gia hạn với CLB từ tuần trước, và sẽ chia sẻ sâu hơn về quyết định tiếp tục gắn bó này vào buổi họp báo sớm được tổ chức trong hôm nay.

