(Chung kết C2) Fan MU hả hê vì Lukaku 'hiện nguyên hình' khiến Inter thất bại

Trong tình huống nỗ lực ngăn cản cú tung người móc bóng của Diego Carlos, Romelu Lukaku vô tình đá phản lưới nhà, khiến Inter thua ngược 2-3.

Trận chung kết giữa và Milan đã diễn ra đầy kịch tính, khi đại diện hoàn thành cuộc lội ngược dòng với tỉ số 3-2.

Ở tình huống dàn xếp đá phạt dẫn đến bàn ấn định kết quả, trung vệ Diego Carlos tung người móc bóng một cách điệu nghệ, khiến hàng thủ Inter điêu đứng. Trong nỗ lực cản phá pha dứt điểm ấy, tiền đạo Romelu Lukaku đã vô tình đá phản lưới nhà.

Chân sút người Bỉ có lí do để tiếc nuối, bởi anh chính là người mở tỉ số ở hiệp một, nhưng sau đó lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở hiệp hai và cuối cùng trở thành "tội đồ" khiến Inter thất bại.

Trong khi đó, nhiều CĐV lại... hả hê, vì thấy Lukaku hứng chịu thất bại. Lý do là vì tiền đạo 27 tuổi vẫn bị coi là "sao xịt" trong mắt một bộ phận người hâm mộ MU - dù ở mùa giải năm nay, anh đã thể hiện phong độ rất cao cùng Nerazzurri.

Finally Lukaku scored with his first touch, pity it came at the cost of his own team😂😂#Lukaku#UELfinal pic.twitter.com/0wyD5VyoG3 — Kennedy@YungKing (@KennedyYungKin1) August 21, 2020

"Cuối cùng thì Lukaku cũng biết ghi bàn bằng cú chạm bóng bước một. Thật tội nghiệp làm sao khi nó lại vào lưới của chính đội nhà." - một CĐV phát biểu

"80 triệu Bảng cơ đấy!"

Did you delete those Lukaku, Young, Sanchez left Man Utd to win Europa league banter yet or i need to remind you? 🤡🤡#mufc — King Max👑 (@Haboye_Cassano) August 21, 2020

"Nào, thế các bạn đã xóa những dòng trạng thái nói rằng Lukaku, Young và Sanchez rời MU để vô địch Europa League chưa?"

Romelu Lukaku:

✅Scored the opener

✅Missed a big chance

✅Scored an own goal



That’s the man we know & love. — ً (@utdrobbo) August 21, 2020

"Romelu Lukaku: Ghi bàn mở tỉ số, Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Ghi bàn phản lưới nhà. Đó mới là người mà chúng ta biết và mến mộ!"

Tuy vậy, cũng có những ý kiến bảo vệ tiền đạo này, với những nhận xét khách quan.

A great season for Lukaku but tonight was the best and worst of him. Great run and composure to win and score penalty but one-on-one finish was reminiscent of the pivotal chances he spurned at start of last season. His penalty box defending in the 2017 derby was disastrous. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 21, 2020

Cây viết Samuel Luckhurst, trưởng biên tập viên về Man Utd của tờ Manchester Evening News chia sẻ:

"Đây là mùa giải tuyệt vời với Lukaku, nhưng hôm nay cậu ấy đã thể hiện cả những đều tốt nhất và tệ nhất." "Pha di chuyển và tình huống ghi bàn trên chấm 11m là rất tuyệt, nhưng tình huống đối mặt thì lại làm người ta nhớ đến phong độ phập phù ở mùa trước. Ngoài ra, cách hỗ trợ phòng ngự cũng gợi nhớ tới những điều kinh khủng ở trận derby năm 2017."

Sau trận, các phóng viên tác nghiệp tại sân vận động RheinEnergie Stadion cũng ghi nhận việc Lukaku không hề xuất hiện trong lễ trao huy chương - hành động thể hiện sự thất vọng đối với kết quả thi đấu vừa qua.