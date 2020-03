Christian Minchola - tài năng sáng giá của Atletico Madrid qua đời ở tuổi 14

CLB thông báo cầu thủ đang chơi cho đội U14 là Christian Minchola vừa không may qua đời vào ngày 28/3 (giờ địa phương). Nguyên nhân dẫn đến cái chết của tài năng trẻ này vẫn chưa được tiết lộ.

Christian Minchola sinh ngày 26/2/2006 và đã đến khoác áo Atletico từ mùa giải 2013/2014. Minchola cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng và đã ghi được tổng cộng hơn 50 bàn cho đội bóng thủ đô .

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY