CHÍNH THỨC: Vượt qua Van Dijk, Messi giành Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp

Vượt qua hai đối thủ nặng kí là Virgil Van Dijk và Cristiano Ronaldo, Lionel Messi đã có được giải thưởng Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp.

Trong buổi lễ trao giải do tạp chí France Football tổ chức, tiền đạo Lionel Messi đã trở thành chủ nhân của giải thưởng Quả bóng vàng 2019. Tiền đạo người đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng kí là Virgil Van Dijk và Cristiano Ronaldo.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2015, Messi mới có được vinh dự này và đây cũng là lần thứ 6 trong sự nghiệp anh được trao giải thưởng cao quý nói trên.

Năm qua là năm thi đấu thành công của El Pulga trong màu áo khi anh đã giúp đội nhà giành chức vô địch cũng như Siêu cúp .

Các con số mà cầu thủ 32 tuổi thiết lập cũng là khá ấn tượng, với 40 bàn thắng trong năm dương lịch 2019, cùng 17 đường chuyền thành bàn.

Trước đó, Messi cũng chính là người được trao giải thưởng The Best do FIFA bầu chọn.

Trong buổi lễ trao giải này, Virgil Van Dijk - đối trọng lớn nhất của Messi - chỉ về thứ hai. Các đồng đội của anh tại là Sadio Mane, Mohamed Salah và Alisson Becker lần lượt giữ các vị trí thứ 4, 5 và 7 trong danh sách bầu chọn.

Năm nay, Ronaldo chỉ về thứ 3 - vị trí thấp nhất kể từ năm 2010, khi anh không có tên trong danh sách các cầu thủ nhận Bóng vàng, bạc và đồng.