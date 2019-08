CHÍNH THỨC: Messi vắng mặt ở trận mở màn La Liga của Barcelona vì chấn thương

Trang chủ của xác nhận, Lionel Messi và Neto sẽ vắng mặt ở trận đấu tiên tại mùa giải 2019/20 vì chấn thương. Một số cái tên khác như Arturo Vidal, Arthur, Todibo, Moussa Wague không được HLV Ernesto Valverde điền tên vào danh sách thi đấu.

Messi không trở lại tập luyện cho đến đầu tháng Tám, bởi trước đó đã phải tham dự Copa America 2019. Ngôi sao người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương từ tuần trước và đã tập riêng từ hôm thứ Tư (giờ địa phương).

Ông Valverde trả lời trong buổi họp báo: "Tôi không muốn mạo hiểm với bất cứ cầu thủ nào cả, càng không nếu người đó là Messi. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục theo dõi những buổi tập của Messi. Cậu ấy vẫn chưa tập và chơi bóng cùng toàn đội."

"Thực hiện các bài tập hồi phục cá nhân và thi đấu là hai chuyện khác nhau. Quá trình hồi phục của cậu ấy có tiến triển tốt, nhưng mọi thứ vẫn cần thêm thời gian.", ông nói thêm.

