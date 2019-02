CHÍNH THỨC: Leicester City bổ nhiệm cựu thuyền trưởng Liverpool làm tân HLV

Theo Zing, Brendan Rodgers là một cái tên không còn xa lạ gì với bóng đá Anh. Ông từng dẫn dắt các CLB Celtic, Liverpool, Watford, Reading, Swansea và Liverpool trước khi chính thức được bổ nhiệm làm tân thuyền trưởng của CLB Leicester City.

Chiến lược gia đến từ Bắc Ireland đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến tháng 6/2022 để kế nhiệm HLV Claude Puel, người bị cách chức vào tuần trước sau 16 tháng cầm đội với thành tích bết bát.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager 📝#WelcomeBrendan