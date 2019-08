CHÍNH THỨC: Kênh phát sóng các trận đấu của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Các trận đấu cực kỳ đáng chờ đợi sắp tới đây của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022 sẽ tiếp tục được truyền hình trực tiếp.

Cách đây ít phút, trang chủ LĐBĐ (VFF) đã phát đi thông báo: Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã đạt được thỏa thuận với đơn vị nắm bản quyền Next Media về việc sản xuất và phát sóng các trận đấu của ĐTQG Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ được xem trực tiếp các trận đấu đáng chú ý của ĐT Việt Nam; cụ thể trận đấu diễn ra tại ngày 05/09/2019 ( - Việt Nam) và các trận đấu diễn ra tại Việt Nam: ngày 10/10/2019 (Việt Nam – Malaysia), ngày 14/11/2019 (Việt Nam – ), ngày 19/11/2019 (Việt Nam – Thái Lan) và ngày 04/06/2020 (Việt Nam – Indonesia) trên các nền tảng sau:

Các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTC NOW.; Hệ thống digital của Next Media: fanpage Next Sport, Youtube Next Sport; fanpage của VFF và YouTube VFF Channel.

Cũng theo thông báo, các chương trình bình luận trận đấu sẽ có nhiều gương mặt bình luận viên nổi tiếng như Quang Huy, Đức Hùng, Quang Tùng, Thành Lương, hứa hẹn mang lại cho khán thính giả cả nước những giây phút đáng nhớ cùng các trận cầu rực lửa của đội tuyển Việt Nam.