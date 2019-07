Chelsea thua trận đầu tiên, CĐV lập tức đòi sa thải Lampard

Thất bại của Chelsea trước đội bóng Nhật Bản khiến nhiều CĐV sớm... mất bình tĩnh và tạo nên trào lưu #LampardOut trên MXH.

Bàn thắng muộn của Leandro Damiao đã đem về chiến thắng 1-0 cho Kawasaki Frontale ( ) trước . Đây cũng là thất bại đầu tiên của Chelsea dưới thời HLV Frank Lampard.

Tân thuyền trưởng của The Blues có lần thứ hai không thể giành chiến thắng - trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Trước đó, Chelsea hòa 1-1 với Bohemians và thắng St Patrick's Athletic với tỷ số 4-0.

Ngay lập tức, hashtag #LampardOut từ các CĐV trở thành trào lưu trên Twitter. Theo đó nhiều người đã đòi BLĐ Chelsea sớm sa thải Frank Lampard. Dưới đây là một số ghi nhận của SPORTBible:

Cảm ơn vì những kỷ niệm, Frank. Nhưng như vậy là đủ rồi. #LampardOUT

Trận thua này đúng là một sự sỉ nhục với Chelsea. #lampardout

Kể từ ngày Terry rời đi, Chelsea đã không còn như xưa. Tôi không phải fan của Terry, nhưng trước đó anh ấy không để bất cứ ai lười biếng trên sân cả. Có lẽ Lampard nên ra đi, nhưng lỗi của những mấy cầu thủ chắc còn lớn hơn. Dường như, họ đã thỏa mãn với mức lương quá hậu hĩnh và thi đấu với chẳng chút quyết tâm.

Chelsea not been the same since Terry left. I hated the guy but he didn't let any players slacken on the pitch. #LampardOut maybe, but is it more the players fault? Are they content being overpaid to live in a classy area of London and do a bit of exercise whilst there? — Dave Wavey Alexander (@wavey1068) July 19, 2019

Sự bổ nhiệm này đúng là sai lầm. Chelsea nên sớm đưa ra quyết định sa thải, trước khi phải lãnh thêm những hậu quả. #LampardOut

Ridiculous appointment. May as well get shot of him now, before he does any more damage. #LampardOut — Mucky Maureen (@muckymaureen) July 19, 2019

Tôi sẽ chẳng để Lampard lo chuyện trà thuốc, chứ đừng nói là quản lý một bóng bóng. #LampardOut

I wouldn't let Lampard manage the tea and cake, never mind a team. #LampardOut — OKJiggles (@OJiggles) July 19, 2019

Tôi đã nói rất nhiều lần rằng nên sa thải Lampard. ấy sẽ tự phá hủy danh tiếng của mình mà thôi. Tôi muốn Mourinho trở lại.

i have said this time and again #lampardout, this guy is going to ruin his legacy, imao i would opt for Mourinho — MUNYA (@mpofumunya9) July 19, 2019

Như vậy là đủ rồi. #LampardOut

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một số người phản đối trào lưu #LampardOut và muốn huyền thoại người Anh có thêm thời gian với Chelsea:

Là một fan của Chelsea, trào lưu #LampardOut thật sự khiến tôi buồn cười. Đây chỉ là một trận thua ở giai đoạn tiền mùa giải thôi mà. Cho đến khi án cấm chuyển nhượng được gỡ bỏ, tôi vẫn sẽ ủng hộ Lampard ở lại.

As a Chelsea fan I must admit this #lampardout thing made me laugh I mean it's 1 loss in pre season. I am #LampardIN and I will be until we can sign players — Shanellerw (Liv Morgan Fan) (@shanellerw98) July 19, 2019

#LampardOut đang trở thành trào lưu. Là một CĐV bất chấp ủng hộ Newcastle dưới thời Mike Ashley và Steve Bruce, thật khó để tôi không có ác cảm với mấy CĐV Chelsea vì cách cư xử rất-đỗi-bình-thường của họ.

I see #LampardOut is trending.



Mad being the deluded fan under Mike Ashley and Steve Bruce at #NUFC and not judging Chelsea fans in any way for their completely normal reaction 🙄🤔 — Michael (@rooney03) July 19, 2019

Xuất hiện quá nhiều tweet nói #LampardOut sau khi Chelsea thua một CLB vô danh. Đúng là nực cười.