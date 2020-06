Chelsea ghi 7 bàn, 'hủy diệt' đối thủ trong trận giao hữu trước ngày Ngoại hạng Anh trở lại

Trong trận đấu tập trên sân Stamford Bridge vào hôm 14/6 để chuẩn bị cho ngày Ngoại hạng trở lại, đã có được chiến thắng đậm với tỉ số 7-1 trước đối thủ Queen's Park .

Ở trận này, Ruben Loftus-Cheek và Billy Gilmour đều có cho mình cú đúp. Mason Mount, Willian và Olivier Giroud là những người các bàn thắng còn lại.

Feels good to be back playing at the Bridge! 💙 pic.twitter.com/Op6NKehgyu