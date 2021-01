Chelsea 4-0 Morecambe: Werner & Havertz cùng ghi bàn trở lại, Lampard cười rạng rỡ

Ra sân với đội hình tương đối mạnh để tiếp đón đối thủ tới từ hạng 4 của nước là Morecambe, không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng cách biệt 4-0 tại vòng 3 .

Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng Hakim Ziyech đã để lại dấu ấn cực lớn với những đường mở bóng tinh tế cho các đồng đội.

Xét trên cả trận đấu, các học trò của HLV Frank Lampard cầm bóng tới 85%, tung ra 25 cú sút trong đó có 8 lần đi trúng đích.

Nhờ các pha lập công của Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi và Kai Havertz, họ đã giành vé đi tiếp vào vòng 4.

Đầu trận, Chelsea chủ động dồn lên tấn công, nhưng đội khách lại có cơ hội nguy hiểm ngay ở phút thứ 10 khiến Kepa suýt mắc sai lầm.

Phút thứ 18, Mason Mount tung cú sút chìm bất ngờ về góc xa khiến Halstead không thể cản phá. Trong ngày sinh nhật tuổi 22, sao trẻ người Anh đã có món quà ý nghĩa tặng riêng cho bản thân.

Hai bàn thắng tiếp theo Chelsea ghi được đều mang dấu ấn của Ziyech. Phút 44, Ziyech tạt bóng cho Havertz đánh đầu, Werner lao tới đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, đường chuyền chuẩn xác của Ziyech giúp Hudson-Odoi thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương và nâng tỷ số lên 3-0.

Ziyech, Werner và Mount được HLV Lampard rút ra, thay vào đó là Pulisic, Giroud và Abraham. Trong khi ấy, Havertz vẫn được giữ lại trên sân. Không phụ sự tin tưởng của HLV trưởng, tân binh người Đức đã mang về bàn thắng thứ 4 sau cú đánh đầu ở phút thứ 85.

Trước đó, Havertz đã không ghi bàn cho Chelsea từ giữa tháng 10/2020. Còn cầu thủ đồng hương với anh là Werner cũng vừa chấm dứt 827 phút không thể ghi bàn cho Chelsea.

THE DROUGHT IS OVER



Timo Werner's goal ended a run of 827 minutes without scoring for Chelsea 😵#FACup pic.twitter.com/Oj0Mgm7gZf