(Chelsea 1-1 Aston Villa) Báo động đỏ cho The Blues

Trận hòa nhạt nhòa trước Aston Villa thực sự là một tín hiệu đáng báo động với đội bóng của Frank Lampard.

Thêm một trận cầu thất vọng nữa của Frank Lampard. Tiếp tục là một trận cầu nữa mà The Blues đánh rơi điểm số dù được chơi trên sân nhà. Nhưng xét trên việc, lúc này thậm chí mới là đang đội đứng trên dù thi đấu ít hơn tới 2 trận, có lẽ các CĐV The Blues cũng không cần quá tiếc nuối, mà nên lấy đó làm may mắn vì kết quả họ nhận được.

45 phút đầu tiên thực sự là một quãng thời gian khó khăn với Chelsea, dù họ là những người mở tỷ số nhờ pha đánh đầu quen thuộc của Olivier Giroud. Tiền đạo người ấn định pha lập công thứ 10 của anh vào lưới the Villains, cũng là đối thủ đầu tiên anh có được số bàn thắng nhiều hơn 9 trong sự nghiệp của mình.

Dù vậy, các đồng đội của anh thì lại không được thoải mái như thế. Hiệp 1 chứng kiến những thống kê tương đối cân bằng. Chelsea tung ra được 7 cú sút, thì con số này của Aston Villa là 6. Họ sút trúng đích 2 lần, thì đội khách cũng có 1 lần khiến Mendy phải trổ tài. Chelsea dù là người cầm bóng nhiều hơn, nhưng chính Villa mới là đội giành chiến thắng trong những pha tranh chấp nhiều hơn, 33 so với 20.

Và khi bạn thua thiệt trong những pha tranh chấp nhiều như vậy, việc phạm lỗi nhiều cũng là dễ hiểu. Chelsea mắc tới 10 lỗi, so với con số 1 của Villa trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sự lúng túng của Chelsea còn được thể hiện khi Timo Werner được tung vào sân. Timo Werner đã sắp tiệm cận 700 phút không thể ghi bàn cho Chelsea.

Lần cuối cùng anh lập công cho The Blues đã đến từ cách đây 1 tháng, trong trận thắng 4-1 trước . Kể từ đó, anh đã tung ra 19 cú sút, đưa bóng đi trúng đích 7 lần. Trong số 19 cơ hội dứt điểm ấy, có tới 6 tình huống được coi là cơ hội ăn bàn rõ ràng, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ.

Chỉ có Chris Wood của bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt như vậy hơn Timo Werner trong cùng khoảng thời gian ấy, nhưng ít nhất chân sút người vẫn có được 2 pha lập công.

Đêm qua, Werner được tung vào sân cùng người đồng đội đắt giá Havertz ở phút thứ 72, khi Chelsea đang mải mê tìm kiếm bàn thắng tái lập thế dẫn trước. Tiền đạo này chỉ có 1 cú sút đi vô cùng thiếu chính xác, ngoài ra chẳng tạo ra được bất cứ mối nguy nào cho hàng thủ của Aston Villa.

Nếu tiếp tục không thể ghi bàn trước Man City trong trận đấu ngày 3/1 tới, Timo Werner sẽ chính thức có chuỗi 2 tháng liền không thể lập công trong màu áo xanh, một con số đáng thất vọng nếu nhìn vào con số 50 triệu Bảng mà BLĐ the Blues bỏ ra để có anh.

Chelsea đang dần đi vào vết xe đổ của mùa bóng năm ngoái, khi trải qua chuỗi trận tệ hại trong dịp giáng sinh và đầu năm mới, qua đó đánh mất luôn cơ hội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3.

Sau những màn trình diễn đầy hứa hẹn ở giai đoạn đầu mùa bóng năm nay, Chelsea đang bắt đầu tụt dốc. Những ý tưởng trong khâu tấn công đang dần cạn kiệt, hàng thủ bắt đầu mắc nhiều hơn những sai lầm.

Đã đến lúc, Frank Lampard cùng các CĐV của mình cần phải thực tế hơn về mục tiêu của đội bóng trong mùa giải năm nay. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là . Và nếu không thể giành được chiến thắng vào ngày 3/1 tới, không hiểu The Blues sẽ còn tụt xuống những vị trí nào trên BXH nữa.