(Champions League) Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn của Messi

Rạng sáng nay, trận đấu đầu tiên tại lượt về vòng bảng 2020/21 đã chính thức khởi tranh. Trên sân nhà, có cuộc lội ngược dòng với tỷ số 2-1 trước Ferencvaros nhờ pha lập công của Cristiano Ronaldo và Alvaro Morata.

Với bàn thắng gỡ hòa cho Lão Bà trong trận đấu này, siêu sao người cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Theo thống kê của trang Opta, CR7 đã ghi tổng cộng 70 bàn trong các trận đấu trên sân nhà tại Champions League, ngang bằng với Lionel Messi. Đây được coi là một kỷ lục ghi bàn chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

