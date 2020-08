(Cúp C1) Chặn đứng Atletico, sao trẻ Leipzig được các cựu danh thủ hết lời ngợi ca

Thi đấu ấn tượng ở trận đấu giữa và tại tứ kết , trung vệ Dayot Upamecano đã nhận được không ít lời khen từ giới mộ điệu cũng như nhiều cựu cầu thủ.

Trong 90 phút, cầu thủ trẻ người đã có tỉ lệ đi bóng và tắc bóng đạt mức tuyệt đối 100%, đồng thời thực hiện 99 pha chạm bóng, 5 pha giải nguy cũng như sở hữu tỉ lệ chuyền thành công lên đến 92%. Màn trình diễn ấn tượng giúp Upamecano nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đăng tải trên trang Twitter cá nhân, cựu tiền đạo Gary Lineker khẳng định:

That @RBLeipzig_EN goal will liven things up. Highlight thus far has been watching the outstanding Dayot Upamecano. Massive future ahead for the young French defender. Superb with and without the ball.