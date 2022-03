Cerezo Osaka của Đặng Văn Lâm chia điểm với Kyoto Sanga trên sân nhà

Trận Derby Kansai lần đầu tiên sau 12 năm

Cerezo Osaka tiếp đón Kyoto Sanga FC trên sân vận động Yodoko Sakura trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở J1 League 2022 vào ngày 26/2. Đây cũng là lần đầu tiên Cerezo Osaka chạm mặt Kyoto Sanga sau 12 năm.

Những sự kiện trong trận đấu là một phần của dự án "Yanmar - #Football is our engine - Supporting Match", được tổ chức bởi Yanmar Holdings, một trong những đối tác hàng đầu của Cerezo Osaka. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Yanmar là sản xuất động cơ diesel đã tồn tại trong hơn 100 năm. Bên cạnh đó, công ty cũng đã lĩnh hội được qua bóng đá "tầm quan trọng của việc đối mặt với thử thách". Đây cũng là động lực cho sự phát triển của tập đoàn. Cụm từ "#Football is our engine" (Tạm dịch: Bóng đá là nội lực của chúng tôi) thể hiện mong muốn của Yanmar là tiếp tục tiến về phía trước với bóng đá là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển của mình.

Trong không khí ấm áp của tiết trời mới vào xuân, đội bóng Cerezo Osaka, với sắc áo màu 'hoa anh đào', loài hoa của thành phố Osaka, bước vào trận đấu sân nhà đầu tiên. Các sự kiện đa dạng đã được tổ chức trước thềm trận đấu. Người hâm mộ đã tận hưởng những hoạt động thú vị ở cả trong và ngoài sân. Nhiều khán giả hào hứng với trò chơi sút cầu môn bên ngoài sân vận động.

Trước thềm trận đấu, HLV trưởng của Cerezo Osaka, Akio Kogiku cho biết: "Tôi rất mong chờ ngày này. Từ đầu mùa giải, chúng tôi đã tập luyện hàng ngày để chờ màn so tài này".

Khi các cầu thủ thực hiện thủ tục trước trận, các nhân viên của Tập đoàn Yanmar đã cầm cờ và giương cao lá cờ tại vòng tròn giữa sân. Các cầu thủ nhí giành chiến thắng trong giải đấu "YANMAR CUP U-12 - # Football is Our Engine- 2021" được tổ chức tại J-Green Sakai hồi tháng 12 năm ngoái cũng có mặt để chào đón các cầu thủ.

Màn trình diễn đầy hứa hẹn của Cerezo Osaka

Vào lúc 14:03 giờ địa phương, trận Derby Kansai với Kyoto chính thức bắt đầu.

Cerezo Osaka dồn lên tấn công ngay từ đầu, nhưng ở phút 34, Kyoto đã vượt lên dẫn trước từ một tình huống phạt góc. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, những chiến binh của Cerezo Osaka đã thể hiện được giá trị của mình.

Ở phút 48, Takashi Inui, người đang khoác áo số 8 biểu tượng của Cerezo Osaka đã ghi bàn gỡ hòa từ pha kiến tạo vừa tầm của Hiroshi Kiyotake. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên trên sân nhà của Inui, và trong đó mang dấu ấn không nhỏ của đội trưởng Kiyotake.

Sau bàn gỡ hòa, các học trò của Cerezo Osaka tiếp tục kiểm soát trận đấu. Tiền vệ Bruno Mendes và cầu thủ 17 tuổi Sota Kitano (được đôn lên từ học viện Cerezo Osaka) đều có những cơ hội ngon ăn, nhưng thủ thành của Kyoto cản phá xuất sắc. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Sau trận đấu, HLV Kogiku của Cerezo cho biết: "Chúng tôi đã thể hiện thứ bóng đá mà mình mong muốn ở mùa giải này. Thật tiếc khi không thể giành chiến thắng, nhưng mỗi người trong chúng tôi đã chiến đấu với tất cả khả năng của mình".

Ông cũng nhấn mạnh sự hài lòng với tinh thần chiến đấu quyết liệt và máu lửa của các học trò. Điều đáng tiếc duy nhất của Cerezo Osaka là chưa có được 3 điểm. Thông qua dự án "Yanmar - #Football is our engine - Support Match", Cerezo Osaka đã mang đến cho 10.000 người hâm mộ trên sân vận động Yodoko Sakura cũng như các CĐV theo dõi từ xa niềm tin về tinh thần và những gì họ sẽ thể hiện trong mùa giải này.

