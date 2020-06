CĐV 'vượt rào' đòi selfie với Messi trong trận đấu của Barca bị phạt nặng

Mới đây, Ban tổ chức vừa thông báo sẽ đưa vụ việc cổ động viên "vượt rào" trong trận đấu giữa Mallorca và ra tòa do vi phạm quy định về giãn cách xã hội trong mùa dịch COVID-19.

Phút thứ 54 trong cuộc đối đầu này, một khán giả - được xác định là người có quốc tịch , định cư ở Mallorca - bất ngờ tràn vào sân để đòi chụp ảnh với thần tượng Lionel Messi.

When you don't manage to get that selfie with Messi 😭 😭 pic.twitter.com/tjhAM947dH