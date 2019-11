CĐV Tottenham nói về tân HLV trưởng Mourinho: 'Xin đừng có thêm một sai lầm'

Chiêu mộ vị HLV từng hai lần vô địch UEFA Champions League song CĐV Tottenham lại chẳng tỏ ra quá vui vẻ.

Hotspur đã quyết định chia tay nhà cầm quân Mauricio Pochettino sau giai đoạn khởi đầu mùa giải 2019/20 thảm họa. Người thế chỗ HLV người , đúng như dự đoán, không ai khác chính là "Người đặc biệt" Jose Mourinho.

Phản ứng về vụ việc này, thay vì vui mừng chào đón vị HLV dày dạn kinh nghiệm từng giành hai chức vô địch UEFA , các CĐV Gà Trống lại không lấy gì làm hào hứng cho lắm. Họ đã đăng một loạt các bình luận tiêu cực về vchiến lược gia người trên MXH Twitter.

Mourinho chính thức ra mắt Tottenham vào sáng qua (20/11)

CĐV Oliver Holt buồn bã: "Spurs kết hợp với Mourinho. Không, xin đừng. Sa thải Pochettino đã là một sai lầm. Xin đừng xát muối vào trái tim tôi bằng một sai lầm nữa!".

Một người khác có tên Paul Hayward tỏ ra khó hiểu về suy nghĩ và tham vọng của Mourinho khi đồng ý làm việc dưới trướng một vị Chủ tịch kẹt xỉ.

"Thật không thể hiểu nổi tại sao Mourinho lại muốn chuyển đến Spurs. Ông ấy muốn làm việc với một ông chủ keo kiệt trên TTCN và không muốn bán các cầu thủ mà HLV muốn tống cổ đi ư?".

Số đông CĐV Tottenham đều tỏ ra hoài nghi về thương vụ chiêu mộ HLV Mourinho thay thế Pochettino

Tài khoản ManUnitedZone thì hài hước trêu chọc triết lý bóng đá của "người cũ". "Đây chắc chắn sẽ là cách Mourinho ngăn cản James khi Tottenham và MU gặp nhau". Vào ngày 5/12 sắp tới, Mourinho sẽ cùng Tottenham đối đầu đội bóng cũ MU trên sân Old Trafford.

Tài khoản Adam Crafton cũng cảm thấy e ngại cho tương lai của cựu HLV . "Tottenham là CLB có ngân sách chuyển nhượng eo hẹp, một ông chủ khó tính, một kế hoạch phát triển dài hạn, và nhiều cầu thủ chưa chắc chắn về tương lai của mình. Mourinho đã bị việt vị từ lúc chưa bước chân vào".

Men in Blazers thì mỉa mai mối lương duyên giữa Chủ tịch Daniel Levy và Jose Mourinho. Họ so sánh thương vụ tương tự như mối quan hệ hôn nhân ngắn ngủi (chỉ kéo dài đúng 72 ngày) giữa Kim Kardashian và Kris Humphries.

"Daniel Levy và Jose Mourinho sẽ là một phiên bản khác của trò hề thế kỷ, như Kim Kardashian và Kris Humphries. Cả thế giới đều dễ dàng thấy trước được kết cục của nó. Spurs nếu còn dư tiền thì hãy ký hợp đồng với ông ấy ngay đi."