CĐV sung sướng khi Chelsea sở hữu một số 9 đúng nghĩa như Higuain

Sau hai trận đấu đầu tiên khá thất vọng, Gonzalo Higuain cuối cùng cũng đã đem đến cảm giác hạnh phúc cho CĐV Chelsea khi lập một cú đúp để giúp The Blues đánh bại Huddersfield vào tối qua.

Không chỉ có hai pha lập công, những pha di chuyển tạo khoảng trống và phối hợp ăn ý của Higuain đã giúp Eden Hazard cũng có bàn thắng cho riêng mình. Với hai bàn thắng đêm qua, Higuain đã có 37 bàn thắng sau 37 trận đấu làm việc cùng HLV Maurizio Sarri.

Chứng kiến màn trình diễn đêm qua của tiền đạo người Argentina, CĐV Chelsea sướng như phát điên trên MXH.

When Higuain outscores Lukaku in 4 months of prem football pic.twitter.com/ChnS7bHJDk

Higuain ghi bàn còn nhiều hơn Lukaku trong bốn tháng đầu tiên ở Premier League

Thôi khỏi dám cười Higuain luôn

Cảm xúc của CĐV Chelsea

Phản ứng khi Higuain có bàn thắng

When your new boy gets more goals than Alexis Sanchez this season 💙🐦#CHEHUD #Higuain ⚽⚽ pic.twitter.com/pkVMLpKyg2