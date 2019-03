CĐV MU 'tưởng' Solskjaer đích thân mặc áo đấu để sút tung lưới PSG phút cuối

Quỷ Đỏ chỉ cầm bóng 13% trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, nhưng cơ hội đi tiếp hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Solskjaer sau bàn thắng thứ hai của Romelu Lukaku. Do trang phục của HLV MU có màu đen, trùng với màu áo của PSG nên nhà cầm quân này buộc phải mặc thêm áo bib dành cho các cầu thủ.

Chứng kiến cảnh tượng đầy thú vị này, đã có nhiều người ngỡ rằng "siêu dự bị" nổi tiếng một thời của MU chuẩn bị vào sân sát cánh bên cạnh các học trò để tạo nên một màn lội ngược dòng như năm 1999.

Solskjaer currently wearing a bib whilst at the side. The super sub is going to sub himself on ain't he? #PSGMUN