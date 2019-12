CĐV MU sốc nặng khi Daniel James vô tình... đốn giò HLV Mourinho

Lần đầu tiên trở lại tái ngộ đội bóng cũ của Jose Mourinho với tư cách HLV trưởng Hotspur đã diễn ra một cách... đầy đau đớn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đội bóng của Người Đặc Biệt thất bại 1-2 và chấm dứt chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Còn bản thân vị HLV này cũng phải ôm chân vì dính phải một pha va chạm với cầu thủ MU.

Ở phút 13, trong một pha tắc bóng từ cầu thủ Harry Winks bên phía Tottenham, tiền vệ Daniel James của MU mất trụ, bay ra ngoài đường biên và... lao đầu vào chân của vị chiến lược gia người .

Cả hai người sau đó đều bị đau và cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế, khiến trận đấu gián đoạn trong giây lát.

Bên canh hai bàn thắng của Marcus Rashford và Dele Alli trong hiệp một thì đây rõ ràng là tình huống đáng chú ý nhất được các CĐV bàn tán xôn xao trên MXH.

Imagine if he just extends his knee and rules James out of the game would have been amazing.