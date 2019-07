CĐV MU cười ra nước mắt với màn "tấu hài" của Phil Jones: Tung người móc bóng, rồi tự sút vào... tay

Vào rạng sáng nay (31/7), Quỷ Đỏ vừa có trận đấu với Kristiansund - đội bóng quê nhà của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Với tính chất của một trận đấu thử nghiệm lực lượng trước mùa giải mới, cả hai đội đều thi đấu cống hiến những đường bóng đầy tính ngẫu hứng và đậm chất giải trí.

Đối với hậu vệ Phil Jones, có vẻ cầu thủ này hơi... vui vẻ hơn các cầu thủ khác, nên đã có tình huống khiến cả sân vận động Ullevaal cũng như các khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ phải cười ra nước mắt với pha xử lí "kỳ quặc" như hình.

Các cổ động viên MU nói riêng và người theo dõi trận đấu này nói chung đã không thể nhịn được cười khi chứng kiến màn "tấu hài" từ trung vê mang áo số 4...

"Phil Jones và những pha bóng... trứ danh mang thương hiệu Phil Jones!"

Got to love Phil Jones. Somehow, he managed to handball his own overhead kick here. #mufc pic.twitter.com/r3o6ddhKiJ