CĐV MU cạn lời khi Mason Greenwood lộ bí kíp chiến thuật ngay trước ống kính máy quay

Bị dẫn trước trong cuộc đối đấu vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải đặt niềm tin vào tiền đạo Mason Greenwood trong việc giành lại điểm số cho MU. Không làm phụ lòng thầy, chân sút sinh năm 2001 đã tỏa sáng với một bàn thắng - chỉ hơn 10 phút kể từ khi được tung vào sân.

Trong thời điểm Greenwood chuẩn bị vào sân thay người, anh đã bất ngờ làm... lộ hết bài vở của HLV Solskjaer khi các ống kính máy quay đài Sky Sports - đơn vị phát sóng trận đấu tại - "soi" đến từng chi tiết trong cuốn sách chiến thuật mà cầu thủ này cầm trên tay.

Chứng kiến tình huống trên, các cổ động viên MU tỏ ra hết sức bối rối.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã cho rằng đây là điều hài hước, nhưng cũng có người phản ứng quyết liệt về đạo diễn hình của đài Sky Sports, tạo ra luồng ý kiến trái chiều.

Sky Sports really did expose United's tactics LOOL WTF pic.twitter.com/KlAMSlgbhc

"Sky Sports làm lộ chiến thuật của MU ư? Cái gì đang diễn ra thế này?"

@SkySports why zoom on Manchester United tactics on camera, when you don’t pictured other football clubs tactics?!!!!