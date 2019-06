CĐV Chelsea suy sụp khi Hazard gia nhập Real Madrid, tôn vinh anh là huyền thoại

Hazard chính thức rời Chelsea để gia nhập Real Madrid và đã được các CĐV tôn vinh là một huyền thoại của đội bóng.

Eden Hazard đã ra sân 352 trận và ghi 110 bàn trên mọi đấu trường cho . đã trở thành một tượng đài của đội chủ sân Stamford Bridge và ra đi với tư cách là một huyền thoại của đội bóng.

Với tầm quan trọng ở CLB và lòng ngưỡng mộ dành cho anh, CĐV The Blues đã có một đêm mất ngủ trước tin tiền vệ này sẽ gia nhập . Họ hiểu rằng anh phải ra đi để tìm kiếm thử thách mới sau 7 năm cống hiến không ngừng nghỉ cho Chelsea.

Trên MXH, nhiều CĐV đã không kìm nén nổi cảm xúc và gọi Hazard là huyền thoại của Chelsea, sau khi tin tức anh chính thức cập bến Đội bóng Hoàng giađược cả hai CLB xác nhận.

7 years ago, amongst the many clubs that were after the young sensation @hazardeden10 , he chose @ChelseaFC , he chose us!! 😍

He gave us countless memorable moments & was a joy to watch!! ❤

Good luck in Madrid!! 💕

Hope you win the .#ThankYouEden pic.twitter.com/Ab9nPTkmPC — Ali Hadi Naqvi (@AliHadi_97) 7 tháng 6, 2019

7 năm trước, với những lời đề nghị từ nhiều CLB cho một tài năng trẻ, anh đã chọn Chelsea. Anh đã cho chúng tôi những kỉ niệm tuyệt vời và niềm vui khi theo dõi anh chơi bóng. Chúc may mắn ở Madrid. Hi vọng anh sẽ giành Champions League.

He Came As A Boy and Left As A Legend. #ThankYouEden pic.twitter.com/QsgG9ONVrp — Mamo K. (@Galgallo_) 7 tháng 6, 2019

Đến khi là một cậu bé và ra đi như một huyền thoại.

Tôi có khóc đâu, các người đang khóc đấy chứ.

So emotional right now.



You made me fall in love over and over again with Chelsea everytime you wore the shirt.



You wore it with pride and exuded greatness in all ramifications #ThankYouEden — Dipo Ralph (@Ralpharmony) 7 tháng 6, 2019

Anh khiến tôi biết yêu và yêu thêm một lần nữa mỗi lần anh mặc áo Chelsea. Anh khoác áo Chelsea lên người với niềm tự hào

When the season starts and Chelsea fans see Willian cutting inside from the left wing and not Hazard #ThankYouEden pic.twitter.com/fB9OuFDPnE — Bad influence ‏אֵל שַׁדַּי (@Davidchibike) 7 tháng 6, 2019

Mùa giải tới, Chelsea sẽ thấy Willian đi bóng từ cánh trái vào dứt điểm chứ không phải là Hazard.

This man teaches big players how to leave their teams in a respectable way.

Not Coutinho or Courtois way#ThankYouEden pic.twitter.com/oFq8dZQQIk — Thaobann (@olamithaobann) 7 tháng 6, 2019

Người đàn ông này đã dạy cho các cầu thủ biết thế nào là ra đi với sự tôn trọng cao nhất. Không như Coutinho hay Courtois.