CĐV chế giễu sự phản bội của Coutinho sau khi Liverpool vô địch Champions League

Coutinho bị gắn mác kẻ phản bội sau khi gia nhập Barca nhằm tìm kiếm vinh quang và đang trở thành trò cười khi Liverpool giành Champions League.

Philippe Coutinho từng là đứa con cưng của Liverpool với những màn trình diễn ma thuật ở CLB này. Tuy nhiên, anh bị gắn mác kẻ phản bội sau khi gia nhập vào 1/2018 nhằm tìm kiếm vinh quang và đang trở thành trò cười khi giành chức vô địch .

Coutinho từng làm mọi cách để chuyển sang khoác áo Barca càng sớm càng tốt bất chấp mọi lời kêu gọi từ HLV Jurgen Klopp và NHM. đệ đơn xin chuyển nhượng, giả vờ chấn thương... để ép CLB sớm bán anh và đã bị coi là kẻ phản bội sự ủng hộ từ NHM Liverpool.

Anh tuyên bố muốn đến Barca để giành chức vô địch Champions League và để CĐV Liverpool giận sôi máu. Nhưng thật trớ trêu, kể từ lúc anh gia nhập Barca, đội bóng này hai lần bị loại cay đắng khỏi đấu trường Châu Âu. Trong khi đó, Lữ đoàn Đỏ đã giành Champions League 2019 và trở nên mạnh mẽ hơn khi không có tiền vệ này.

Không chỉ vậy, Coutinho bị coi là "bom xịt" và trở thành người thừa ở Barca. Chủ tịch Tom Werner của đội chủ sân Anfield sau đó chia sẻ: "Liverpool vốn là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới, cũng như sở hữu một dàn cầu thủ tài năng hay trên hết một HLV quá đỗi tuyệt vời vào lúc này."

"Chính vi vậy, tôi vẫn luôn nghĩ không cầu thủ nào có thể từ chối cơ hội đầu quân và chiến đấu cho Liverpool. Đúng thế, tôi đang muốn nói về Coutinho, nhất là khi cậu ta nhất quyết dứt áo ra đi mặc dù đã được chúng tôi ra sức thuyết phục ở lại. Giờ thì chắc chắn rồi, cậu ta hẳn phải đang cảm thấy rất hối hận với quyết định của mình.”

Điều này khiến CĐV Liverpool cảm thấy hả hê và được dịp tổng sỉ vả anh.

REMEMBER WHEN PHILIPPE COUTINHO LEFT LIVERPOOL FOR A WORLD RECORD FEE TO GO TO BARCELONA TO WIN THE CHAMPIONS LEAGUE??????? — JJ 🔴🖤💛✨ (@jjkeebs) 1 tháng 6, 2019

Mọi người còn nhớ là Coutinho rời Liverpool gia nhập Barca nhằm giành chức vô địch Champions League chứ?

Thank you for leaving Liverpool @Phil_Coutinho you are now walking alone pic.twitter.com/Ebeb7Ezp8U — Cindymonel™ (@cindymonel) 2 tháng 6, 2019

Cảm ơn đã rời Liverpool nhé Coutinho, anh giờ chỉ bước đi một mình thôi.

If you feeling sad in life remember coutinho left Liverpool to win champions league. pic.twitter.com/tsTteohTkv — Hajj Pharis (@hajjpharis) 1 tháng 6, 2019

Nếu cảm thây cuộc đời thật buồn chán thì nên nhớ Coutinho rời Liverpool để giành Champions League cơ đấy.

Coutinho Out, UCL Trophy In 🏆🥇 — Raja Taris (@raja_taris) 2 tháng 6, 2019

Coutinho biến, Champions League xuất hiện.

Cảm ơn Coutinho vì biến điều này thành hiện thực.