CĐV chê cười khi "Trung vệ đắt nhất thế giới" Harry Maguire bị qua người chỉ sau... 2 trận

Đã có những so sánh giữa Harry Maguire và Virgil Van Dijk nhưng sau trận đấu giữa MU và Wolves, trung vệ bên phía Liverpool đang có phần nhỉnh hơn.

Ngay khi Harry Maguire cập bến và trở thành Trung vệ đắt giá nhất thế giới, đã có những sự so sánh được đưa ra giữa ngôi sao 26 tuổi và người đồng nghiệp Virgil Van Dijk bên phía - người trước đó nắm giữ kỉ lục về số tiền chuyển nhượng cho một cầu thủ phòng ngự.

Sau trận đấu muộn tại vòng 2 Ngoại hạng giữa MU và Wolverhampton, cán cân sức mạnh đã nghiêng về phía Van Dijk đôi chút bởi chỉ mất 8 phút kể từ khi bóng lăn, Maguire đã bị Raúl Jiménez qua người và vì vậy, kỉ lục 'cả mùa không bị tiền đạo vượt mặt' mà trung vệ người thiết lập ở Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ khó có thể bị phá.

Các CĐV trên mạng xã hội Twitter cũng đã nhanh chóng cười chê "thành tích' đáng buồn này của Harry Maguire, và khẳng định rằng sẽ còn rất lâu nữa để anh có thể đạt đến trình độ mà Van Dijk có được:

I was thinking Maguire was gonna try and break Van Dijk's "dribble past" record until Jimenez put him down like a bad bitch in the 8th minute of week 2. — Mazi Marvin the Paranoid Android (@Boboye_Ak) August 19, 2019

"Tôi cứ nghĩ là Maguire đã cố để phá kỉ lục 'không bị rê qua' cả mùa của Van Dijk... cho đến khi Jimenez khiến anh ấy bẽ mặt ngay phút thứ 8 của trận đấu vòng 2"

Maguire went for a slide tackle and missed. Can’t remember the last time van Dijk went for a slide tackle. — EBL (@EBL2017) August 19, 2019

"Maguire phi thẳng vào với một pha tắc bóng nhưng lại hỏng ăn. Tôi chẳng nhớ lần gần nhất Van Dijk xoạc bóng là bao giờ nữa."

It took Virgil Van Dijk 65 matches before he was dribbled past for Liverpool.



It took Harry Maguire just 2 matches for Man Utd.



Levels. — Royal Dyche (@RoyalDyche) August 19, 2019

"Phải sau 65 trận, Van Dijk mới bị rê bóng qua người. Đối với Maguire thì là 2. Cân bằng ra phết!"

Trận đấu vừa qua gặp đối thủ Wolverhampton cũng là 90 phút đáng quên đối với MU, khi tiền vệ Paul Pogba bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà đến với chiến thắng vì pha đá phạt đền hỏng ăn.

Trước đó, cầu thủ này đã tranh giành quyền được sút quả 11m với đồng đội, nhưng không thể chiến thắng thủ thành Rui Patricio.