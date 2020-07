Adebayo Akinfenwa - tiền đạo có biệt danh "Quái vật", sở hữu cân nặng 102 kg và thường được mệnh danh là Cầu thủ khỏe nhất thế giới - vừa giúp CLB Wycombe Wanderers giành vé thăng hạng lên Championship (hạng nhất ) mùa 2020/21.

Vốn là một cổ động viên nhiệt thành của , ngay trong trận đấu quyết định, Akinfenwa đã bày tỏ nguyện vọng được nói chuyện cùng HLV Jurgen Klopp để cùng nhau chia vui.

"Tôi phải nói điều này, người duy nhất có thể liên lạc với tôi qua WhatsApp là Klopp và chúng tôi sẽ ăn mừng. Mong là ông ấy sẽ nghe thấy những lời này." - anh phát biểu với phóng viên đài Sky Sports.

Ngay sau đó, nguyện vọng nói trên đã được vị chiến lược gia người Đức đáp ứng.

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome 💪🏿🙏🏿💙 pic.twitter.com/9RgiKZkYt2