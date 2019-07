Cầu thủ Dortmund giải nghệ ở tuổi 21 vì chấn thương

Cách đây 3 năm, Dario Scuderi bị gãy chân - một trong những ca chấn thương đáng quên nhất trong lịch sử UEFA Youth League trong trận đấu với Legia Warsaw.

Bác sĩ phẫu thuật của cầu thủ người Italia cho rằng đây là chấn thương tồi tệ nhất mà ông có thể tưởng tượng ra, khi dây chằng, tất cả các cơ và gân đều bị tổn thương; đồng thời khuyên Scuderi không nên tiếp tục chơi bóng nữa.

Sau 700 ngày ngồi ngoài cùng 9 ca phẫu thuật, cầu thủ sinh năm 1998 đã có thể lần đầu trở lại sân cỏ trong màu áo Dortmund hồi tháng 8/2018.

Dù vậy, anh sẽ sớm phải từ bỏ giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp bởi nguy cơ tái phát chấn thương được xác định là cực lớn.

Three years ago, Dario Scuderi (BVB II) suffered a horrific knee injury.



After continuous fighting and intensive rehab, he has decided to end his professional career in fear of relapse.



You’ll forever be part of the Dortmund family 💛 pic.twitter.com/MgDFdPrhaF