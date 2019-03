Cầu thủ Brunei giàu hơn Messi... 33 lần đến Việt Nam đá Vòng loại U23 Châu Á

Faiq Bolkiah - người có số tài sản hơn Messi tới 33 lần được giao chiếc băng thủ quân U23 Brunei tại bảng K vòng loại châu Á.

Theo Zing, Faiq Bolkiah, đang chơi bóng tại trong màu áo của đội trẻ CLB Leicester City, là hoàng tử kế vị, cháu đích tôn của quốc vương Brunei. Anh có thể được thừa hưởng khối tài sản từ hoàng gia Brunei ước tính khoảng 15 tỷ Bảng (461 nghìn tỷ VNĐ). Bolkiah sở hữu 2.300 ôtô, 8 máy bay Boeing, 5 chiếc du thuyền cùng 500 ngôi nhà và các tòa cung điện.

Trong làng bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi được xem là những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất. Cầu thủ của đứng đầu với ước tính tài sản khoảng 10.000 tỷ VNĐ. Messi xếp sau khi có khoảng 9.100 tỷ VNĐ.

So sánh về sở hữu tài sản, Faiq Bolkiah vượt xa 2 ngôi sao hàng đầu thế giới. Theo ước tính, cầu thủ này giàu gấp 27 lần Ronaldo và 33 lần so với Messi. Nếu cộng cả tài sản của 2 siêu sao này lại chỉ bằng 1/15 so với Bolkiah.

Faiq Bolkiah trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea và đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh ở đội trẻ của nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh Leicester City.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, đội bóng của Faiq Bolkiah lần lượt gặp U23 Việt Nam (20h, 22/3), U23 (17h, 24/3) và U23 Indonesia (17h, 26/3). Anh và các đồng đội có mặt tại từ chiều nay (20/3).

U23 Brunei được đánh giá yếu nhất bảng K vòng loại lần này và là "mỏ" điểm cho các đội còn lại. Tuy vậy, kết quả với đội bóng này sẽ không được tính đến trong khi so sánh thành tích giữa các đội nhì bảng, bởi Pakistan đã rút lui.