CẬN CẢNH chiếc kính do thám của các CLB Ngoại hạng Anh: Như phim hành động!

Giải Ngoại hạng Anh không chỉ khốc liệt trên sân cỏ. Bên ngoài đường pitch, nhiều CLB sẵn sàng làm mọi thứ để có được chiến thắng.

Bất chấp quy định của ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Anh khi cấm mọi hoạt động theo dõi các buổi tập của đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu, rất nhiều đội bóng đã tìm cách phá luật và áp dụng công nghệ để do thám.

Thậm chí, nhiều CLB còn đang sử dụng cả những chiếc kính gắn camera, hệt như trong các bộ phim Điệp viên 007.

Hồi đầu tháng Hai vừa qua, CLB Leeds United từng bị phạt 200.000 Bảng sau khi HLV Marcelo Bielsea thừa nhận đã cử người theo dõi tất cả các đối thủ mà đội bóng của ông phải đối mặt ở giải Championship.

Nói về vấn đề này, một nguồn tin giấu tên phát biểu trên tờ The Sun: "Một số đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh đang có nhu cầu phân tích nhiều video clip tình huống trên sân hơn so với bình thường. Họ sẵn sàng trả nhiều tiền để mua các thiết bị (do thám) trên mạng."

"Sau đó, các CLB đó cử người ngồi khắp các nơi trên khán đài để ghi hình mọi cử động nhỏ nhất của đối thủ. Thực ra mà nói, trong luật chưa nhắc đến việc sử dụng những loại camera đặc biệt này."