Các tuyển thủ Việt Nam làm gì trong ngày đầu xuân Canh Tý?

Các tuyển thủ quốc gia đã có những khoảnh khắc ý nghĩa và hạnh phúc ở bên gia đình, người thân trong ngày đầu xuân Canh Tý.

Một năm mới lại đến, các cầu thủ đã tận hưởng kỳ nghỉ Tết vui vẻ và đầm ấm bên gia đình trước khi tiếp tục quay trở lại với sân cỏ.

Năm vừa qua chắc hẳn là một năm khó quên đối với Đỗ Hùng Dũng. đã có một gia đình nhỏ của riêng mình và chào đón đứa con trai đầu lòng - bé Titi.

Năm 2019 cũng ghi dấu một năm thành công trong sự nghiệp của tiền vệ 26 tuổi khi anh đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo CLB Hà Nội và ĐTQG.

Gia đình nhỏ của Hùng Dũng cùng nhau đón năm mới.

Kết thúc 1 năm bội thu, anh hào hứng khoe trên MXH những khoảnh khắc đầm ấm và hạnh phúc bên vợ con. Sau thời gian dài xa nhà bởi lịch thi đấu dày đặc, trải qua năm mới đầu tiên cùng gia đình nhỏ chắc hẳn sẽ là những giây phút vô cùng ý nghĩa đối với Hùng Dũng.

Đình Trọng khoe tấm ảnh chụp cùng bố mẹ và em trai trong ngày đầu xuân với dòng trạng thái đầy hứng khởi: "MY FAMILY. Hãy ĐỎ may mắn như màu áo nhé năm 2020. Happy New Year".

Đình Trọng, em trai Thanh Bình quây quần bên cha mẹ trong ngày đầu xuân

Trung vệ 23 tuổi gửi lời chúc năm mới tới người hâm mộ: "Thật là nhiều những lời chúc tuyệt vời ạ, Trọng xin cảm ơn tất cả những lời chúc chân thành tới mình ạ.

Và Trọng xin chúc mọi người có một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và luôn vui vẻ hạnh phúc trong công việc cũng như cuộc sống".

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng góp mặt vào danh sách những ông bố bỉm sữa của năm 2019 khi chào đón cô con gái đầu lòng Sushi cùng bà xã Khánh Linh. Gia đình nhỏ của anh năm nay đón tết trong bệnh viện vì Sushi bị ốm.

Đội trưởng của CLB Viettel gửi gắm những lời nhắn nhủ yêu thương tới con gái nhỏ: "Nhà Shi năm nay đón năm mới trong viện nhưng ko sao cả, cả nhà cạnh nhau thì ở đâu cũng là Tết. Mau khoẻ để đi du xuân nhé Con yêu. Cả nhà yêu con".

Con gái nhỏ đáng yêu của gia đình Tiến Dũng.

Tiến Dũng chia sẻ thêm Sushi đã khỏe lại nhiều, đồng thời cảm ơn những lời hỏi thăm và động viên của mọi người. "Ba nuôi" Đình Trọng cũng nhắn nhủ cực tình cảm: "Shi luôn bình an thì ngày nào cũng là tết nhé".

Đội trưởng Quế Ngọc Hải khoe bộ ảnh xúng xính áo dài đỏ cùng vợ con trên trang cá nhân. Anh vốn nổi tiếng là một ông bố chăm con rất khéo, luôn quấn quýt và chơi đùa cùng con.

Bộ ảnh Tết khiến dân mạng khen ngợi hết lời của gia đình Quế Ngọc Hải.

"Ông bố bỉm sữa" Bùi Tiến Dũng hài hước bình luận bên dưới: "Chị Sunny ơi, Shi cũng muốn chụp cùng chị quá".

Khép lại năm 2019 đầy viên mãn, Duy Mạnh và bạn gái Quỳnh Anh đã làm lễ đính hôn sau 3 năm hẹn hò. Tết năm nay, anh khoe ảnh đi du xuân cùng vợ sắp cưới, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà trong tháng Hai.

Duy Mạnh và Quỳnh Anh là một trong những cặp "trai tài gái sắc" trong làng bóng Việt

Văn Toàn cũng trở về Hải Dương để đón tết cùng gia đình. Trên trang cá nhân, tiền đạo 24 tuổi chia sẻ hình ảnh ăn mì tôm cùng chị gái ngày mồng Một với bộ dáng vô cùng tập trung, khiến Quế Ngọc Hải và Đức Huy trêu chọc không thôi.

Văn Toàn rạng rỡ bên bố mẹ và chị gái.

Bên dưới phần bình luận, anh khiến người hâm mộ "cười bò" khi đáp trả lại lời chúc mừng năm mới của trung vệ Bùi Tiến Dũng một cách đầy hài hước: "Chúc mừng năm mới gia đình Shi. Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ vui vẻ đùm bọc nhau nhiều tiền nhé. Trọng để em chăm sóc. Hahahaha".

Tiền đạo Tiến Linh tận hưởng ngày Tết đi chùa cầu may. Anh gửi lời chúc tới người hâm mộ: "Năm mới Linh xin chúc tất cả mọi người sức khoẻ hạnh phúc và thành công nhé!"

Tiến Linh khoe ảnh đi chùa đầu năm

Chỉ mới đăng tải một vài phút nhưng Đức Huy - người cùng quê Hải Dương - đã vào rủ anh về nhà... uống rượu:

"Về nhanh lên. Nguội hết cơm rồi. Hỏi về xã Đoàn Tùng xong gọi anh ra đón. Bảo về uống rịu xong lấy cớ em về ăn thôi, không uống đâu".

Thủ môn Tuấn Mạnh khoe tấm ảnh cùng vợ con mặc áo đỏ rực rỡ trong ngày đầu năm mới. Mục tiêu lớn nhất của anh trong năm nay không gì hơn là cùng Khánh Hòa quay trờ lại V.League. Anh vừa ký hợp đồng 3 năm với đội bóng phố biển và sẽ mang băng thủ quân khi đội xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Thủ môn số hai của ĐT hạnh phúc cùng gia đình nhỏ

Các cầu thủ sẽ có khoảng thời gian nghỉ khá dài trước khi quay lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là thời điểm để họ "xả hơi" sau một năm đầy áp lực và căng thẳng. Trong năm 2020 sắp tới, bóng đá Việt Nam có hai mục tiêu rất quan trọng, đó là Vòng loại World Cup 2022 và chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup cuối năm.