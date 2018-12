Phải luôn mạnh mẽ nhé Tôm💪🏻💪🏻 Lúc nào cũng phải mạnh mẽ chiến đấu và kiên cường lên nhé Tôm💪🏻💪🏻 Luôn có một ước mơ👍🏻👍🏻 Các chú có hứa là sẽ Vô Địch để dành tặng chức Vô Địch này cho Tôm Các chú đã làm được rồi🏆🏆🥇🥇 #NguyễnBáThiệnVinh #DreamChaser #NeverGiveUp

