Các ngôi sao bóng đá chung tay góp tiền để tiếp tục cuộc tìm kiếm Emiliano Sala

Vào hôm 21/1. Emiliano Sala, tiền đạo tân binh của CLB Cardiff tại giải Ngoại hạng Anh là một trong hai người có mặt trên chiếc phi cơ Piper Malibu mất tích tại eo biển Manche khi bay từ Nantes (Pháp) sang Cardiff.

Sau khi máy bay này mất liên lục, một cuộc giải cứu trên diện rộng đã được tiến hành sau khi chiếc máy Piper Malibu mất dấu khỏi radar gần ngọn hải đăng Casquets, quần đảo Eo biển (Channel Islands).

We don't want to give up, we want to hold on to hope. That's why I also wish #NoDejenDeBuscar - don't call off the search. From the start, my thoughts have been with Emiliano, his family and friends #PrayForSala