Các đội bóng Anh tại Europa League: Leicester, Tottenham nhất - nhì bảng trong trường hợp nào?

Với phong độ ấn tượng, những đại diện của Premier League đều đã chắc suất đi tiếp.

Trái ngược với sự ung dung của ở bảng B với 15 điểm trong tay, Hotspur và dù đã giành vé đi tiếp nhưng vẫn chưa chắc suất ở vị trí số một.

Loạt trận thứ 5 mùa giải 2020/21 vừa qua, Leicester City của HLV Brendan Rodgers bất ngờ để thua Zorya với tỷ số 0-1. Trong khi đó, Tottenham Hotspur cũng vừa trải qua trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước LASK Linz.

Các đội khác

Với đoàn quân của HLV Jose Mourinho, họ đang có được 10 điểm và tạm xếp thứ 2 ở bảng J sau Royal Antwerp, những người đang có 12 điểm. Và ở lượt đấu cuối, hai đội sẽ gặp nhau để phân định ngôi vị nhất bảng.

Nếu giành chiến thắng, CLB Bắc London sẽ hơn đối thủ 1 điểm và hiên ngang đi tiếp với vị trí dẫn đầu. Lợi thế lớn dành cho Spurs khi họ được thi đấu trên đất . Nhưng hãy nhớ rằng, Harry Kane và các đồng đội từng thất thủ 0-1 trước đại diện của Bỉ ở trận lượt đi.

Trong khi đó, tình hình của Leicester City cũng rất khả quan. Sau trận thua trước Zorya, "Bầy cáo" đang có cùng 10 điểm với SC Braga nhưng đang dẫn đầu do hơn về hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +2). Thực tế cho thấy, The Foxes đang nắm khá nhiều lợi thế.

Ở lần gặp nhau trước đó, hai đội hòa nhau 3-3 và Leicester City cũng nhỉnh hơn về thành tích đối đầu với trận thắng 4-0 ở lượt đi. Đội bóng của HLV Brendan Rodgers sẽ chắc suất nhất bảng nếu không thua trong trận đấu cuối và SC Braga không thể thắng Zorya.

Tuy nhiên, "Bầy cáo" hẳn cũng muốn giành một chiến thắng để xây chắc ngôi vị dẫn đầu của mình. Nhìn chung, các đội bóng Anh đang có một giai đoạn vòng bảng thành công dù phải đối mặt với lịch thi đấu khá dày đặc.