Cả đội PSG 'cà khịa' pha ăn mừng của Haaland sau khi đánh bại Dortmund

Vượt qua đối thủ Borussia Dortmund, Neymar và các động đội đã bắt chước hành động ăn mừng của Haaland - người lập cú đúp ở lượt đi.

Bị dẫn trước 2-1 ở lượt đi nhưng trên sân nhà Parc des Princes, PSG đã có cuộc lội ngược dòng trước sau khi giành chiến thắng với tỉ số 2-0 để giành vé vào vòng Tứ kết UEFA .

Trận vừa qua, Erling Haaland - người từng lập cú đúp vào lưới PSG - hoàn toàn im hơi lăng tiếng. Trong khi đó, ngôi sao số một bên phía đội bóng thủ đô nước là Neymar lại "nổ súng" ngay trong hiệp một, trước khi Juan Bernat ấn định kết quả vào phút bù giờ.

Sau khi ghi bàn, Neymar lập tức có pha ăn mừng theo kiểu "ngồi thiền" giống như Haaland ở khu vực kĩ thuật của đội nhà.

Chưa dừng lại ở đó, khi hết trận, toàn đội PSG cũng hùa vào để "cà khịa" chân sút trẻ khoác áo Dortmund khi cùng nhau "ngồi thiền" trước ống kính máy quay.

Hàng loạt CĐV khi chứng kiến hình ảnh này đã cho rằng PSG quá nhỏ mọn khi chễ giễu một chân sút chưa tròn đôi mươi, vốn không có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu.

This club really got triggered by a 19 year old lmaooo. Meme club — MARCOS LLORENTE FAN PAGE (@mandingo_sdvw) March 11, 2020

"Cái CLB này phát rồ lên vì một càu thủ mới 19 tuổi. Đúng là một đội bóng tấu hài."

Sad club really. All that money and the best they can do in the champions league is mock an 18-year old boy from Bryne who perhaps has a bigger talent than all of their players bar Mbappé — scott (@scott42523883) March 11, 2020

"Thật đáng buồn. Đổ vào một đống tiền và những gì họ làm chỉ là chế giếu cầu thủ trẻ, người có lẽ là sở hữu tài năng vượt trội hơn cả đội hình (trừ Mbappe)"

"Không biết họ sướng cái nỗi gì khi đằng nào thì cũng sẽ bị loại ở vòng sau mà thôi!"