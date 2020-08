(Cúp C1) Nhận tá chỉ trích, sao Man City buông lời 'khuyên răn' fan Liverpool

Sau khi chịu thất bại 1-3 trước tại tứ kết , không ít cầu thủ của đội bóng thành Manchester đã bày tỏ sự thất vọng với kết quả đầy bất ngờ này.

Trong số đó, tiền vệ Bernardo Silva nhận được khá nhiều lời động viên từ người hâm mộ; nhưng ngoài ra, anh cũng phải hứng chịu "cơn bão" trách móc, xỉa xói từ một bộ phận cổ động viên các CLB đối thủ.

Trên trang Twitter cá nhân, cầu thủ người chia sẻ:

The 2019/2020 season has ended for us in a very disappointing way. To all the fans, we’re sorry for this frustrating season. The only thing we can promise is that in 2020/2021 we’ll fight a lot to do much better and get back to winning important things for you guys! 🔵🔵