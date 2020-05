Bundesliga sắp trở lại, Schalke 04 táo bạo 'chèo kéo' CĐV 20 đội Ngoại hạng Anh

Trang Twitter của CLB Schalke 04 vừa đăng tải 20 lý do để người hâm mộ các CLB Ngoại hạng Anh chuyển sang làm fan của đội bóng này.

Trong số các giải bóng đá tại châu Âu tạm hoãn vì dịch COVID-19, là sân chơi đầu tiên được "bật đèn xanh" cho việc tổ chức trở lại, bắt đầu từ ngày 15/5 này.

Hiểu rõ các cổ động viên đang tìm kiếm món ăn tinh thần, trang Twitter của 04 - vốn lâu nay nổi tiếng về độ "mặn" trên mạng xã hội - vừa đưa ra lời lý giải "gây choáng" cho câu hỏi: Vì sao cổ động viên các đội bóng Ngoại hạng nên... chuyển sang hâm mộ Die Knappen trong thời gian tới.

Màn "thả thính" của Schalke 04 diễn ra một cách... vô cùng bất chấp, cụ thể với 20 lý do như sau:

- : Không chỉ một, mà có hai cựu cầu thủ Schalke hiện đang thi đấu cho Pháo Thủ, đó là "Vua kiến tạo" Mesut Ozil - người trưởng thành từ lò đào tạo CLB, cùng trung vệ được yêu quý Sead Kolasinac.

- : Chúng tôi là đội bóng màu xanh duy nhất mà các bạn được phép yêu mến 😉 (Ám chỉ đại kình địch , đội cũng mặc áo xanh).

- Bournemouth: Schalke là đội bóng phù hợp với các bạn, vì HLV David Wagner từng thi đấu cho chúng tôi hai mùa trong thập niên 90!

- : Mặc đồng phục xanh-trắng thì sai thế nào được!

👋 @OfficialBHAFC



You simply can’t go wrong with blue and white kits 🔵⚪#S04 pic.twitter.com/KWkjHtvutM — FC Schalke 04 (🏠) (@s04_en) May 11, 2020

- : Giống như tại Burnley, chúng tôi đóng quân ở thành phố có lịch sử khai thác than.

- : The Blues 🤝 The Royal Blues (Màu xanh hoàng gia). Hãy cùng cổ vũ cho màu xanh của các bạn, và "màu xanh" thành công nhất nước Đức.

- : Max Meyer - sản phẩm của lò Schalke đang thi đấu cho Palace. Vì vậy, hãy ủng hộ cho đội bóng cũ của anh ấy!

- : Các CĐV đang dõi theo Jonjoe Kenny, vì vậy, hãy cổ vũ cho đội bóng của anh ấy từ nay tới cuối mùa!

- Leicester: Christian Fuchs hai lần được bầu vào Đội hình tiêu biểu của mùa tại Schalke, và anh từng giúp Leicester vô địch Ngoại hạng Anh. Vì vậy, đây rõ ràng là đội bóng để The Fox cổ vũ!

- : Joel Matip giúp Schalke giành Cúp Quốc gia Đức. Sau đó, anh cùng Liverpool lên ngôi tại và vì vậy, đội bóng cũ của cầu thủ này chính là CLB mà các bạn nên cổ vũ.

Ngoài ra, HLV David Wagner và HLV Jurgen Klopp cũng là đôi bạn thân.

👋 @LFC



A DFB-Pokal winner with Schalke, and a Champions League winner with the Reds, Joel Matip’s ex-club are definitely worth watching with no Premier League on. 📺



And about your coach…We may not like him, but our current coach David Wagner is his best friend. 💙#S04 pic.twitter.com/kskVGo870I — FC Schalke 04 (🏠) (@s04_en) May 11, 2020

- Man City: Các bạn còn nợ chúng tôi nhiều lắm. Chẳng có lí do gì lại bị "nã" đến 7 bàn (ở Champions League năm ngoái) cả!

- Man Utd: You'll Never Walk Alone (bài hát mà Liverpool và đại kình địch của Schalke) bị cấm ở đây!

- Newcastle: Thành phố của chúng ta (Newcastle upon Tyne và Gelsenkirchen) đã kết nghĩa từ lâu. Chẳng có lí do gì mà không cổ vũ!

- Norwich: Teemu Pukki - tiền đạo số một của Norwich - từng có hai năm choi bóng tại Schalke.

- : Cả Sheffield và Gelsenkirchen đều là hai thành phố có bề dày truyền thống về ngành công nghiệp. Rõ ràng đây là sự lựa chọn hợp lý.

👋 @SheffieldUnited



Sheffield and Gelsenkirchen are two cities that share a major industrial heritage, which makes us your natural choice to follow in Germany. ⚒️#S04 pic.twitter.com/AIcl25OZIF — FC Schalke 04 (🏠) (@s04_en) May 11, 2020

- : Các bạn có Bale, Walcott và Le Tissier, trong khi chúng tôi trình làng Neuer, Sane và Ozil.

Chúng ta đều sở hữu lò đạo tạo xuất sắc.

- : Chẳng cần nói gì cả, mùa trước chúng ta từng cùng nhau "giã" Dortmund!

- : "Ảo thuật gia" Jurado - cựu cầu thủ Watford - từng thi đấu cho Schalke từ năm 2010 đến 2013, và có được pha kiến tạo này!

👋 @WatfordFC



Looking to back a German club where a former Hornet played?



Look no further than Schalke! Spanish magician Jurado played for us between 2010-2013 – who can forget this assist! 🤯#S04 pic.twitter.com/mva7q21Wpb — FC Schalke 04 (🏠) (@s04_en) May 11, 2020

- West Ham: ⚒⚒⚒⚒⚒⚒⚒⚒⚒⚒ (Ám chỉ ngành than cũng dùng "búa tạ" khá nhiều)

- Wolverhampton: Chúng ta cùng đang đứng thứ 6, nên bạn có thể tưởng tượng đội nhà đang chiến đấu để giành vé dự cúp châu Âu khi xem Schalke!