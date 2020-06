(Bundesliga) Lewandowski áp đảo trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa

Tiền đạo Robert Lewandowski ( ) mới đây đã chính thức giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của .

Đây là thành quả xứng đáng cho một năm thi đấu rất thành công của tiền đạo người . liên tục nổ súng ở Bundesliga và từng lập kỷ lục khi trở thành người đầu tiên ghi bàn trong 11 trận liên tiếp ở sân chơi này.

The cherry on top of a record-breaking season 🔴⚪ @lewy_official is our #BundesligaPOTS! 🏆 pic.twitter.com/sn099N39HR