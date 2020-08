Brighton 1-1 Chelsea: Bộ đôi tân binh đắt giá phối hợp ghi bàn ngay ở trận ra mắt

Trước ngày Ngoại hạng trở lại, chọn đá giao hữu với . Chỉ 3 phút 27 giây sau khi bóng lăn, tân binh được kỳ vọng Timo Werner đã đem về bàn thắng mở tỷ số.

Từ đường chuyền chuẩn xác bên phía cánh phải của Hakim Ziyech, Hudson-Odoi thoát xuống đánh đầu cho tiền đạo người Đức dứt điểm cận thành tung lưới đội chủ nhà.

Our early goal, courtesy of @TimoWerner, was cancelled out by a late Brighton penalty, so it ends in a draw. 🤝



An important run-out for a lot of the boys! 💪 pic.twitter.com/sNEMoXkkqo