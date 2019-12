Lễ bốc thăm vòng 1/8 UEFA mùa giải 2019/20 sẽ diễn ra vào 18h hôm nay 16/12 (theo giờ ) tại trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu ở Nyon (Thụy Sĩ).

Buổi lễ này sẽ được tường thuật trực tiếp trên trang chủ của UEFA: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/matches/#/dw/1193

+ Nhóm 8 đội nhất bảng: ( ), (Đức), (Italia), (Đức), ( ), (Anh), ( ), (Tây Ban Nha).

+ Nhóm 8 đội nhì bảng: (Ý), (Tây Ban Nha), (Đức), (Anh), (Pháp), (Italia), (Tây Ban Nha), Hotspur (Anh).

