Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan: De Ligt sốc với đề nghị gia nhập Juventus từ Ronaldo

Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo và ĐT mùa giải vừa qua, Matthijs De Ligt đang là sao trẻ được săn đón hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng Hè ở châu Âu.

Sau trận Chung kết ( 1-0 Hà Lan) rạng sáng nay, trung vệ này có một cuộc trao đổi ngắn với Cristiano Ronaldo trên sân. Đến khi trả lời phỏng vấn, anh tiết lộ đã nhận được siêu sao người Bồ Đào Nha mời đến khoác áo cho Juventus ở mùa giải tới.

Cristiano Ronaldo asking Matthijs de Ligt to join . Nothing more needs to be said. pic.twitter.com/14HrzXfinm