Bị fan Liverpool 'ném đá' quá nhiều, Singapore hủy bỏ chiến dịch 'Siêu nhân chống COVID-19'

Một nhân vật siêu anh hùng chống COVID-19 dựa trên... sự thù ghét Liverpool được tạo ra ở Singapore, nhưng vấp phải sự phản đối của quá nhiều CĐV.

Cách đây không lâu, một số nhân vật siêu anh hùng đã được chính phủ Singapore tạo ra để giúp nâng cao hiểu biết của người dân về dịch bệnh. Với tên gọi "Virus Vanguard" (Tạm dịch: Đội tiên phong chống virus), đây là cách để Đảo quốc Sư tử đưa nỗ lực phòng bệnh dịch đến với cộng đồng một cách gần gũi nhất.

Tuy nhiên, chỉ ít lâu kể từ khi được đưa vào sử dụng, chiến dịch Virus Vanguard đã bị hủy bỏ khi nhân vật mang tên MAWA Man bị CĐV "ném đá" dữ dội.

MAWA - viết tắt của Must Always Walk Alone (Luôn phải đi một mình) được tạo ra dựa trên sự... thù ghét với , trái ngược với khẩu hiệu "You'll Never Walk Alone" (Bạn không bao giờ phải đi một mình) của đội bóng thành phố cảng.

Thậm chí, trên ngực của MAWA Man còn có biểu tượng... chống Liverpool và thêm vào đó, nhân vật này còn mang theo huy hiệu là chiếc đinh ba hệt như logo "Quỷ Đỏ" của đại kình địch .

Đã có ít nhất 500 chữ kí phản đối "biệt đội siêu anh hùng" này được gửi đi. Hội CĐV Liverpool Singapore cũng yêu cầu Chính phủ phải nhanh chóng dừng lại chiến dịch đầy tranh cãi này.

Trong bài đăng trên trang Facebook, Chính phủ Singapore cũng phải gửi lời xin lỗi: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu đã xúc phạm bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên nội dung như vậy được đưa vào thử nghiệm, và chúng tôi rất tôn trọng sự kiên nhẫn của các bạn."

Hiện tại, vẫn chưa có bất cứ thông tin về việc các nhân vật nói trên có được mang trở lại sau khi đã chỉnh sửa hay không.