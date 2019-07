Bết bát ở V.League, HAGL vẫn bay cao ở sân chơi... YouTube

Mới đây, trang thống kê quốc tế Deporfinanzas đã công bố BXH Top 10 đội bóng được xem nhiều nhất trên mạng xã hội YouTube trong tháng 6/2019. Trong đó, đáng chú ý có hai CLB của là Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội.

Với 9,01 triệu lượt xem trong tháng 6, Đội bóng Phố Núi đứng ở vị trí rất cao là thứ 5 trên BXH, xếp trên cả những gã khổng lồ như hay ; chỉ đứng sau ĐKVĐ châu Âu , , và .

📲 TOP 10 most popular sports teams in the world ranked by total views on #youtube during june 2019.



1.@LFC ⚽

2.@realmadrid ⚽

3.@FCBarcelona ⚽

4.@FCBayern ⚽

5.#HoangAnh ⚽

6.@Flamengo ⚽

7.@juventusfc ⚽

8.@ManUtd ⚽

9.@AFCAjax ⚽

10.#HanoiFC ⚽ pic.twitter.com/KUQVPi2T3Z