Bayern Munich phải trả bao nhiêu tiền để mua đứt Coutinho từ Barcelona?

và đều đã xác nhận việc đưa Philippe Coutinho tới thi đấu tại Đức theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm, đặc biệt có kèm theo tùy chọn mua đứt.

Theo tiết lộ của tờ SPORT, Bayern sẽ phải trả khoảng 20 triệu Euro để mượn Coutinho trong mùa này và có thể mua đứt anh với mức giá 120 triệu Euro vào mùa Hè năm sau.

Trước đó, tiền vệ người chuyển tới sân Cam Nou với mức giá 142 triệu Bảng - hồi tháng 1/2018 từ .

ℹ️ #FCBayern and @FCBarcelona have agreed a deal in principle for the transfer of @Phil_Coutinho on loan with an option to buy.



