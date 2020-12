Bayern áp đảo trong đề cử Đội hình tiêu biểu năm 2020 của FIFA

Mới đây, Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPRO) đã công bố danh sách đề cử 55 cầu thủ cho Đội hình tiêu biểu năm 2020 của FIFA.

Với thành công rực rỡ ở mùa giải 2019/2020 khi giành cú ăn ba danh hiệu, là đội có nhiều cái tên góp mặt nhất với 9 cầu thủ. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực mà đội bóng của HLV Hansi Flick đã thực hiện suốt năm qua.

🚨ANNOUNCEMENT🚨@FIFPRO together with @FIFAcom proudly presents the 55 players with most votes for the 2020 FIFA FIFPRO Men's World 11, selected by their fellow professional footballers.



Here's all you need to know 👉https://t.co/0JH5WVoo2L #FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/lpZEEryGED