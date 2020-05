Bầu Đức đồng ý để Công Phượng ở lại CLB TP.HCM hết mùa giải 2020

Sau khi đạt thỏa thuận, bầu Đức đã đồng ý để tiền đạo Công Phượng ở lại thi đấu cho CLB TP.HCM đến hết mùa giải 2020.

Công Phượng hiện đang thi đấu cho CLB TP. HCM theo dạng cho mượn từ HAGL. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6/2020.

Do các giải đấu đều phải tạm hoãn do dịch COVID-19, tiền đạo gốc Nghệ An chưa có nhiều thời gian thể hiệu trong màu áo đội bóng Sài thành. Vì vậy, bầu Đức đã đồng ý để Công Phượng ở lại sân Thống Nhất đến hết mùa giải 2020.

Công Phượng có phong độ tốt tại CLB TP.HCM.

Một lãnh đạo của CLB TP.HCM chia sẻ với Zing: "Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho mượn Công Phượng một năm, sau thời gian này nếu bầu Đức thích thì sẽ cho mượn tiếp".

"Chúng tôi chưa bao giờ đặt vấn đề mua Công Phượng. Cậu ấy là cầu thủ nổi tiếng, tuyển thủ quốc gia và tài sản của bầu Đức nên không phải có tiền là mua được." - vị lãnh đạo này cho hay.

Trước đó, khi được hỏi về tin đồn đội bóng Sài thành sẽ mua đứt Công Phượng, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cũng đã phủ nhận: "Không có chuyện CLB TP.HCM hỏi muốn mua Công Phượng với giá 15 tỷ như thông tin đồn".

Tiền đạo 25 tuổi đang có phong độ tốt khi khoác áo đội chủ sân Thống Nhất. ghi 3 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo tại AFC Cup và V.League. Công Phượng cùng với Phi Sơn đang phối hợp rất ăn ý trên hàng công của đội bóng Sài thành.