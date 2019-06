Barcelona vừa ra mắt áo đấu mới, lập tức bị CĐV chê xấu thậm tệ

Áo đấu sân nhà của Barcelona ở mùa giải 2019-20 đã chính thức ra mắt với họa tiết kẻ caro chưa từng có. Tuy nhiên, các CĐV lại không hề thích thú...

Mới đây, bộ áo đấu sân nhà mà Barcelona sẽ sử dụng ở mùa giải 2019-20 đã chính thức được ra mắt, với các họa tiết kẻ caro có phần khá giống với thiết kế trang phục của đội tuyển . Phía đội bóng vùng Catalunya xác nhận, mẫu áo sắp tới được lấy cảm hứng từ quận Exiample, thành phố , với những dãy nhà sắp xếp theo hình vuông rất độc đáo.

Tuy vậy, việc chuyển từ họa tiết sọc sang caro lại không được các CĐV Barcelona quá ủng hộ. Trên MXH, nhiều người đã liên tục "ném đá" và cho rằng đây là mẫu áo xấu chưa từng có.

CĐV Barca đã để lại rất nhiều bình luận có phần tiêu cực về áo đấu mới này. Bên cạnh đó, trang Twitter của chính ĐT Croatia cũng... "hùa" theo việc này:

"Hay lắm Barcelona, nhưng các anh không bao giờ đánh bại được họa tiết caro của chúng tôi đâu!"

Sau đây là một số phản ứng khác của CĐV Barca:

"Tôi chẳng đặt kì vọng quá cao về áo đấu mới, nhưng nó vẫn làm tôi thất vọng khủng khiếp".

"Áo đấu mới của Barcelona cứ như thể là mở game FIFA ra mà bị lỗi không vào được trận vậy".

"Trời ơi con mắt của tôi!!!".

"Trông có khác gì cái khăn trải bản không?".

"Mặc bộ áo này vào thì Barca cũng... chẳng vô địch Champions League mùa sau được đâu!".